В России начались испытания вакцины «КовиВак» на пожилых людях

В испытаниях антикоронавирусной вакцины примут участие 250 добровольцев. Исследования пройдут в трех институтах: НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова в Москве, Пермском государственном медицинском университете им. Вагнера и медико-санитарной части ФМБА №163 в Кольцово Новосибирской области.

Ранее в Минздраве сообщили, что около 60% лиц старше 60 лет уже привились от коронавируса в РФ.

Врач-эксперт Тимур Пестерев в интервью НСН заявил, что при отменном состоянии здоровья человек может и не заметить, что болен новой вирусной инфекцией.

«Продолжительность болезни зависит от иммунного статуса человека. Если человек адекватно реагирует на присутствие возбудителя, то это быстро проходит. Речь идет про человека без сопутствующих заболеваний, с нормальным иммунитетом, тогда коронавирусная пройдет либо в скрытой, либо в легкой форме. Если есть какие-то особенности, сопутствующие заболевания, то формы могут быть другие. К группе риска относятся люди с диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями», - отметил специалист.



