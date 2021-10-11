В России начались испытания вакцины «КовиВак» на пожилых людях
Минзрав РФ одобрил проведение клинических исследований вакцины от COVID-19 «КовиВак» на людях старше 60 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные госреестра разрешений на проведение испытаний препаратов.
Разрешение получил центр имени Чумакова 8 октября, завершить исследования планируется 1 августа 2022 года.
В испытаниях антикоронавирусной вакцины примут участие 250 добровольцев. Исследования пройдут в трех институтах: НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова в Москве, Пермском государственном медицинском университете им. Вагнера и медико-санитарной части ФМБА №163 в Кольцово Новосибирской области.
Ранее в Минздраве сообщили, что около 60% лиц старше 60 лет уже привились от коронавируса в РФ.
Врач-эксперт Тимур Пестерев в интервью НСН заявил, что при отменном состоянии здоровья человек может и не заметить, что болен новой вирусной инфекцией.
«Продолжительность болезни зависит от иммунного статуса человека. Если человек адекватно реагирует на присутствие возбудителя, то это быстро проходит. Речь идет про человека без сопутствующих заболеваний, с нормальным иммунитетом, тогда коронавирусная пройдет либо в скрытой, либо в легкой форме. Если есть какие-то особенности, сопутствующие заболевания, то формы могут быть другие. К группе риска относятся люди с диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями», - отметил специалист.
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