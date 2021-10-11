Киселев возмутился лечением непривитых от COVID-19 за счет государства

Телеведущий Дмитрий Киселев назвал несправедливым то, что прошедшие вакцинацию от коронавируса россияне фактически вынуждены оплачивать лечение непривитых сограждан от COVID-19 и его последствий.

«Справедливо? Нет! Какая уж тут справедливость. На лечение заболевших COVID в РФ выделено дополнительно 110 миллиардов рублей. Огромные деньги! Если бы у общества был популяционный иммунитет, то эти деньги можно было бы потратить на школы и дороги, на решение экологических проблем», — заявил Киселев в эфире телеканала «Россия 1».

По мнению телеведущего, власти выделили средства на лечение пациентов с коронавирусом, «которых могло бы и не быть».

«А если бы страна привилась? Чего ждет? Вакцина бесплатна, эффективна и безопасна – доказано миллионы раз!» — заключил Киселев.

Между тем вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев предложил ежемесячно штрафовать россиян из групп риска, которые отказываются от вакцинации, отмечает Ura.ru. По мнению эксперта, «адекватной» для штрафа была бы сумма около 5 тысяч рублей.

