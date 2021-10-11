Киселев возмутился лечением непривитых от COVID-19 за счет государства
Телеведущий Дмитрий Киселев назвал несправедливым то, что прошедшие вакцинацию от коронавируса россияне фактически вынуждены оплачивать лечение непривитых сограждан от COVID-19 и его последствий.
«Справедливо? Нет! Какая уж тут справедливость. На лечение заболевших COVID в РФ выделено дополнительно 110 миллиардов рублей. Огромные деньги! Если бы у общества был популяционный иммунитет, то эти деньги можно было бы потратить на школы и дороги, на решение экологических проблем», — заявил Киселев в эфире телеканала «Россия 1».
По мнению телеведущего, власти выделили средства на лечение пациентов с коронавирусом, «которых могло бы и не быть».
«А если бы страна привилась? Чего ждет? Вакцина бесплатна, эффективна и безопасна – доказано миллионы раз!» — заключил Киселев.
Между тем вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев предложил ежемесячно штрафовать россиян из групп риска, которые отказываются от вакцинации, отмечает Ura.ru. По мнению эксперта, «адекватной» для штрафа была бы сумма около 5 тысяч рублей.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,8 млн+29 409 / сут.
Умерли
217 тыс.+957 / сут.
Выздоровели
6,9 млн+15 460 / сут.
- Киселев возмутился лечением непривитых от COVID-19 за счет государства
- Власти Якутии допустили введение QR-кодов для доступа на массовые мероприятия
- В Махачкале школьник смертельно ранил ножом одноклассника
- Цена нефти Brent превысила $84 за баррель впервые с 2018 года
- В России зарегистрировали 29 409 случаев коронавируса за сутки
- Петицию о запрете гастролей российских артистов на Украине передадут Зеленскому
- Мосгорсуд отпустил под домашний арест подозреваемого по делу об отравлении семьи арбузом
- В Москве начали делать бесплатные экспресс-тесты на коронавирус
- Прибывший на вызов красноярский полицейский справил нужду в подъезде
- В Сербии заявили об угрозе жизни президента страны Вучича
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru