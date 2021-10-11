Врач назвал два фактора, влияющих на скорость выздоровления от COVID-19
Врач-эксперт в интервью НСН заявил, что при отменном состоянии здоровья человек может и не заметить, что болен новой вирусной инфекцией.
Время, за которое пациент может вылечиться от COVID-19, зависит от состояния здоровья: чем оно лучше, тем незаметнее человек переносит заболевание, неважно, грипп это, ОРВИ или COVID-19, заявил врач-эксперт Тимур Пестерев в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что заболевание коронавирусом в среднем длится 11 дней, но некоторые могут справиться с болезнью и за 5 дней, передает РИА Новости.
«Продолжительность болезни зависит от иммунного статуса человека. Если человек адекватно реагирует на присутствие возбудителя, то это быстро проходит. Речь идет про человека без сопутствующих заболеваний, с нормальным иммунитетом, тогда коронавирусная пройдет либо в скрытой, либо в легкой форме. Если есть какие-то особенности, сопутствующие заболевания, то формы могут быть другие. К группе риска относятся люди с диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями», - отметил специалист.
Он также предостерег от самолечения. «При первых симптомах заболевания нужно срочно обратиться к врачу – заниматься самолечением нельзя», - подчеркнул Пестерев.
Во время пандемии есть определенный протокол: обратиться к врачу, самоизолироваться, сдать ПЦР-тесты. Эти правила обязательны для любых типов пандемий, сезонных заболеваний гриппа.
«Принципиальный момент – это вакцинация, потому что в этом случае заведомо более легко проходит любая болезнь. Если мы берем совершенно здорового человека, то вакцинированный человек в совсем легкой форме переболеет, если с сопутствующими заболеваниями, то вакцинация защищает от летального исхода. Всё-таки бэкграунд имеет значение», - резюмировал Тимур Пестерев.
Наблюдения врача-эксперта подтверждаются и словами министра здравоохранения Михаила Мурашко. Тот ранее заявлял, что основная масса пациентов с коронавирусом, которые поступают в российские стационары, не привиты, среди тех, у кого COVID-19 протекает тяжело, вакцинированных менее 0,03%.
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