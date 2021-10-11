Врач назвал два фактора, влияющих на скорость выздоровления от COVID-19

Время, за которое пациент может вылечиться от COVID-19, зависит от состояния здоровья: чем оно лучше, тем незаметнее человек переносит заболевание, неважно, грипп это, ОРВИ или COVID-19, заявил врач-эксперт Тимур Пестерев в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что заболевание коронавирусом в среднем длится 11 дней, но некоторые могут справиться с болезнью и за 5 дней, передает РИА Новости.