Врач назвал два фактора, влияющих на скорость выздоровления от COVID-19

Врач-эксперт в интервью НСН заявил, что при отменном состоянии здоровья человек может и не заметить, что болен новой вирусной инфекцией.

Время, за которое пациент может вылечиться от COVID-19, зависит от состояния здоровья: чем оно лучше, тем незаметнее человек переносит заболевание, неважно, грипп это, ОРВИ или COVID-19, заявил врач-эксперт Тимур Пестерев в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что заболевание коронавирусом в среднем длится 11 дней, но некоторые могут справиться с болезнью и за 5 дней, передает РИА Новости.

Вакцинация и сотрудничество. Названы условия для победы над коронавирусом
«Продолжительность болезни зависит от иммунного статуса человека. Если человек адекватно реагирует на присутствие возбудителя, то это быстро проходит. Речь идет про человека без сопутствующих заболеваний, с нормальным иммунитетом, тогда коронавирусная пройдет либо в скрытой, либо в легкой форме. Если есть какие-то особенности, сопутствующие заболевания, то формы могут быть другие. К группе риска относятся люди с диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями», - отметил специалист.

Он также предостерег от самолечения. «При первых симптомах заболевания нужно срочно обратиться к врачу – заниматься самолечением нельзя», - подчеркнул Пестерев.

Во время пандемии есть определенный протокол: обратиться к врачу, самоизолироваться, сдать ПЦР-тесты. Эти правила обязательны для любых типов пандемий, сезонных заболеваний гриппа.

«Принципиальный момент – это вакцинация, потому что в этом случае заведомо более легко проходит любая болезнь. Если мы берем совершенно здорового человека, то вакцинированный человек в совсем легкой форме переболеет, если с сопутствующими заболеваниями, то вакцинация защищает от летального исхода. Всё-таки бэкграунд имеет значение», - резюмировал Тимур Пестерев.

Наблюдения врача-эксперта подтверждаются и словами министра здравоохранения Михаила Мурашко. Тот ранее заявлял, что основная масса пациентов с коронавирусом, которые поступают в российские стационары, не привиты, среди тех, у кого COVID-19 протекает тяжело, вакцинированных менее 0,03%.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВакцинацияКоронавирусЗдоровье
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры