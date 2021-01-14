Собянин назвал срок возвращения Москвы к нормальной жизни

Снижение показателей распространения коронавирусной инфекции в Москве констатировал мэр Сергей Собянин. Снижение, по его словам, небольшое и не радикальное. А потому власти города будут наблюдать за коронавирусной динамикой ближайшие неделю-полторы, «чтобы понять, это устоявшаяся, стабильная тенденция или это просто какой-то промежуточный период, который даст потом дальнейший всплеск заболеваний», сказал Собянин. После этого власти Москвы будут принимать решение по введению или ослаблению ограничительных мер.

«Дождемся следующей недели, там уже с открытыми глазами примем решения», - сказал Собянин, напомнив, что сейчас многие возвращаются из отпусков, и это может наложить отпечаток на развитие ситуации с распространением коронавируса.

Пока же срок действия ограничений, введенных в Москве из-за пандемии коронавируса, продлен на неделю, до четверга, 21 января. Это касается и домашнего режима для пожилых москвичей и горожан, страдающих хроническими заболеваниями, обязанности работодателей перевести на удаленку 30% сотрудников, ограничения времени работы ресторанов и кафе до 23:00, регистрации посетителей заведений и общественных мест. За одним исключением: все школьники смогут вернуться к очному обучению уже с понедельника, 18 января. Вместе с тем, в случае выявления даже одного случая заражения коронавирусом, весь класс будет временно переводиться на дистанционное обучение.

Возвращение Москвы к нормальной жизни во многом будет зависеть от того, насколько активно жители города будут прививаться от новой инфекции, предупредил столичный градоначальник. По его словам, сейчас число москвичей, привившихся от коронавируса, достигло 140 тысяч. А по записи на вакцинацию в последние два дня москвичи побили все рекорды: если до Нового года производились по 7-8 тысяч записей в сутки, то в настоящее время это число увеличилось до 22-24 тысяч, констатировал мэр, сообщив, что власти уже открывают дополнительные прививочные пункты. Сейчас в городе работает 100 пунктов вакцинации от коронавируса. В качестве стимула для вакцинации пожилых людей по окончании прививочного курса им автоматически разблокируют транспортную карту, напомнил мэр.

Прогноз мэра по возвращению Москвы к «доковидной» жизни – май месяц. «Само снижение заболеваемости пойдет раньше, возможно, в конце января - феврале увидим уже более стабильную динамику и снижение», - выразил надежду Сергей Собянин. Но полностью уверенно себя чувствовать, по его словам, можно будет только в мае.

