В России могут появиться новые схемы лечения COVID-19

В России может появиться новая версия методических рекомендаций по лечению COVID-19. В неё могут быть добавлены альтернативные схемы лечения и препараты, которые были недавно зарегистрированы. Кроме того, туда могут включить препараты офф-лейбл, то есть те, в инструкции которых пока не указано, что они помогают от коронавируса, но данные об этом есть. Как пишет РИА Новости, об этом заявил первый замминистра здравоохранения России Виктор Фисенко.

А ранее сообщалось, что специалисты Минздрава завершают работу над новой версией методических рекомендаций по лечению COVID-19. В настоящий момент в стране действует 11-я версия методических рекомендаций, опубликованная в мае этого года.