В России могут появиться новые схемы лечения COVID-19

В России может появиться новая версия методических рекомендаций по лечению COVID-19. В неё могут быть добавлены альтернативные схемы лечения и препараты, которые были недавно зарегистрированы. Кроме того, туда могут включить препараты офф-лейбл, то есть те, в инструкции которых пока не указано, что они помогают от коронавируса, но данные об этом есть. Как пишет РИА Новости, об этом заявил первый замминистра здравоохранения России Виктор Фисенко.

А ранее сообщалось, что специалисты Минздрава завершают работу над новой версией методических рекомендаций по лечению COVID-19. В настоящий момент в стране действует 11-я версия методических рекомендаций, опубликованная в мае этого года.

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Между тем, средняя стоимость лечения одного больного коронавирусом в России в 2021 году составляет 135,4 тысячи рублей. В прошлом году лечение от COVID-19 обходилось дешевле и составляло около 115 тысяч рублей на человека. Госпитализация неинфекционных пациентов обходится государству в 41,5 тысячи рублей, сообщили в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования.

Член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» объяснил, каким образом устанавливается сумма затрат, и признался, что во многом эмпирический подход к лечению будет способствовать изменению средней стоимости в будущем.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МинздравЛечениеКоронавирус
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