Лечение от COVID-19 обходится России в 135 тысяч рублей на человека
Средняя стоимость лечения одного больного коронавирусом в России в 2021 году составляет 135,4 тыс. рублей, сообщает РБК со ссылкой на данные Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС).
При этом в прошлом году лечение от COVID-19 обходилось дешевле и составляло около 115 тыс. рублей на человека.
Госпитализация неинфекционных пациентов обходится государству в 41,5 тыс. рублей.
Ранее сообщалось, что в ФОМС оценивают в 111 млрд рублей затраты на лечение больных коронавирусом в период с июля по декабрь.
За первую половину 2021 года на эти цели уже потратили 218 миллиардов рублей.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,8 млн+19 454 / сут.
Умерли
177 тыс.+776 / сут.
Выздоровели
6,0 млн+15 401 / сут.
- Лечение от COVID-19 обходится России в 135 тысяч рублей на человека
- Росстат назвал регионы с наибольшим оттоком населения
- Ющенко рассказал о шокировавшей его позиции Меркель по вступлению Украины в НАТО
- В России на четверть выросло число микрозаемщиков
- В голодающей Северной Корее выпустили мультфильм о вреде лишнего веса
- Четверть россиян назвали глобальное потепление «оболваниванием» человечества
- Forbes: Богатейшей женщиной России стала Татьяна Бакальчук
- Лечение больных COVID-19 обойдется России в 111 миллиардов рублей
- Минобороны эвакуирует из Афганистана более 500 россиян и украинцев
- В Минобрнауки анонсировали отставку ректоров двух крупных вузов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru