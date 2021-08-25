Лечение от COVID-19 обходится России в 135 тысяч рублей на человека

Средняя стоимость лечения одного больного коронавирусом в России в 2021 году составляет 135,4 тыс. рублей, сообщает РБК со ссылкой на данные Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС).

При этом в прошлом году лечение от COVID-19 обходилось дешевле и составляло около 115 тыс. рублей на человека.

Госпитализация неинфекционных пациентов обходится государству в 41,5 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в ФОМС оценивают в 111 млрд рублей затраты на лечение больных коронавирусом в период с июля по декабрь.

За первую половину 2021 года на эти цели уже потратили 218 миллиардов рублей.

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Фото: Главное управление региональной безопасности Московской области
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