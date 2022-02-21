В России госпитализированы более 8 тысяч человек с COVID-19

За последние сутки в России были госпитализированы 8 835 человек с COVID-19, что на 14,82% меньше, чем днем ранее. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Снижение числа госпитализаций отмечается в 53 регионах страны, рост в 31, без изменений осталась ситуация в одном регионе.

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В оперштабе добавили, что за минувшие сутки в России выявлено 152 337 новых случаев COVID-19. Скончались 735 человек с коронавирусом.

В Москве за сутки было зафиксировано 4997 новых случаев COVID, умерло 83 человека.

Между тем, с 21 февраля граждане России смогут получать COVID-сертификаты на основании положительного теста на антитела к коронавирусу.


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ФОТО: РИА Новости
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