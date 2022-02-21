В России госпитализированы более 8 тысяч человек с COVID-19

За последние сутки в России были госпитализированы 8 835 человек с COVID-19, что на 14,82% меньше, чем днем ранее. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Снижение числа госпитализаций отмечается в 53 регионах страны, рост в 31, без изменений осталась ситуация в одном регионе.