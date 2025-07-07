Музаев: 682 тысячи человек сдали ЕГЭ в основной период
Около 682 тысяч выпускников сдали Единый государственный экзамен в 2025 году в основной период. Об этом рассказал на пресс-конференции глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
«Почти 682 тысячи выпускников и текущего, и прошлого года приняли уже участие в этом году», - подчеркнул руководитель федеральной службы.
ЕГЭ прошел во всех субъектах РФ и в пунктах проведения экзаменов в 55 иностранных государствах.
Как отметил Музаев, Рособрназор получил 72 обращения о нарушениях во время экзаменов. В 69 из них сообщалось о нарушении порядка проведения ЕГЭ, было подтверждено 14 жалоб.
Ранее глава Рособрнадзора рассказал, что в 2025 году экзамен проходит на высоком организационном уровне и без серьезных нарушений, которые бы привели к отмене ЕГЭ, напоминает РЕН ТВ.
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