Песков: Москва и Баку должны оставаться ближайшими партнерами и союзниками
7 июля 202512:56
Россия и Азербайджан должны остаться партнерами и союзниками. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представитель Кремля назвал «сторонниками» Москву и Баку.
«Россия и Азербайджан являются и должны оставаться ближайшими партнерами, союзниками и странами, которых объединяет общая история, общее настоящее и общее будущее», - подчеркнул пресс-секретарь.
Ранее директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков высказал мнение, что конфликт России и Азербайджана искусственно подогревается извне.
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