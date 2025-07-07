Песков: Москва и Баку должны оставаться ближайшими партнерами и союзниками

Россия и Азербайджан должны остаться партнерами и союзниками. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Представитель Кремля назвал «сторонниками» Москву и Баку.

«Россия и Азербайджан являются и должны оставаться ближайшими партнерами, союзниками и странами, которых объединяет общая история, общее настоящее и общее будущее», - подчеркнул пресс-секретарь.

Ранее директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков высказал мнение, что конфликт России и Азербайджана искусственно подогревается извне.

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ФОТО: ТАСС / Павел Бедняков
ТЕГИ:АзербайджанРоссияДмитрий Песков

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