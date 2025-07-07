В Тихом океане вблизи южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,1

Землетрясение магнитудой 4,1 зарегистрировали близ южных Курил. Об этом заявила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова, передает РИА Новости.

Подземные толчки произошли в Тихом океане в 19:29 (11:29 мск).

«Эпицентр находился в 97 километрах юго-западнее села Головнино на острове Кунашир, очаг располагался на глубине 88 километров», - подчеркнула Семенова.

Данных об ощутимости сейсмособытия не поступало.

Ранее землетрясение магнитудой 5,5 произошло у побережья острова Тонгатапу Королевства Тонга, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: НСН
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