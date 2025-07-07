В Тихом океане вблизи южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,1
7 июля 202512:45
Землетрясение магнитудой 4,1 зарегистрировали близ южных Курил. Об этом заявила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова, передает РИА Новости.
Подземные толчки произошли в Тихом океане в 19:29 (11:29 мск).
«Эпицентр находился в 97 километрах юго-западнее села Головнино на острове Кунашир, очаг располагался на глубине 88 километров», - подчеркнула Семенова.
Данных об ощутимости сейсмособытия не поступало.
Ранее землетрясение магнитудой 5,5 произошло у побережья острова Тонгатапу Королевства Тонга, напоминает «Свободная пресса».
Горячие новости
- В Тихом океане вблизи южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,1
- Минобороны: ВСУ отступают и сдаются в плен в Днепропетровской области
- Армия России освободила населенные пункты Бессаловка и Дачное
- Музаев: 682 тысячи человек сдали ЕГЭ в основной период
- В Москве таможенники изъяли оружейные прицелы и кронштейны на 29 млн рублей
- На «Госуслугах» станут доступны документы о признании зарубежных дипломов
- Путин назначил Никитина и.о. министра транспорта
- В РФ работодатели не смогут снижать премии более чем на 20% от зарплаты
- В Москве неизвестные бросили дымовую шашку в стоматологический центр
- Росавиация: Авиакомпании за два дня отменили 485 рейсов