В Москве таможенники изъяли оружейные прицелы и кронштейны на 29 млн рублей
Сотрудники столичного аэропорта Шереметьево выявили в багаже иностранного гражданина, вылетавшего в Катар, партию оружейных прицелов и кронштейнов для них. Об этом сообщили в Федеральной таможенной службе.
Как отметили в ФТС, таможенники обнаружили 142 незадекларированных товара на общую сумму 29 млн рублей. Предметы пытался вывезти 35-летний мужчина. По его словам, он приобрел приспособления в Москве у знакомого за 21 тысячу рублей и не знал о необходимости декларирования груза.
«Экспертиза подтвердила, что предметы являются тепловизионными прицелами и кронштейнами для ствольной коробки гражданского охотничьего оружия. Количество и предназначение... товаров не позволяет отнести их к товарам для личного пользования, партия признана коммерческой», - подчеркивает ФТС.
Предметы изъяли, возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров».
Ранее сотрудники столичной Центральной почтовой таможни обнаружили 8 черенков суккулентов в игрушке Лабубу, прибывшей из Таиланда. Разрешительных документов на растения не было, игрушку отправили обратно, при этом ее получателю грозит возбуждение дела из-за несоблюдения запретов и ограничений на ввоз товаров в РФ, сообщает РЕН ТВ.
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