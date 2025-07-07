В Москве таможенники изъяли оружейные прицелы и кронштейны на 29 млн рублей

Сотрудники столичного аэропорта Шереметьево выявили в багаже иностранного гражданина, вылетавшего в Катар, партию оружейных прицелов и кронштейнов для них. Об этом сообщили в Федеральной таможенной службе.

Как отметили в ФТС, таможенники обнаружили 142 незадекларированных товара на общую сумму 29 млн рублей. Предметы пытался вывезти 35-летний мужчина. По его словам, он приобрел приспособления в Москве у знакомого за 21 тысячу рублей и не знал о необходимости декларирования груза.

«Экспертиза подтвердила, что предметы являются тепловизионными прицелами и кронштейнами для ствольной коробки гражданского охотничьего оружия. Количество и предназначение... товаров не позволяет отнести их к товарам для личного пользования, партия признана коммерческой», - подчеркивает ФТС.

Предметы изъяли, возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров».

Ранее сотрудники столичной Центральной почтовой таможни обнаружили 8 черенков суккулентов в игрушке Лабубу, прибывшей из Таиланда. Разрешительных документов на растения не было, игрушку отправили обратно, при этом ее получателю грозит возбуждение дела из-за несоблюдения запретов и ограничений на ввоз товаров в РФ, сообщает РЕН ТВ.

