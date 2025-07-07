Минобороны: ВСУ отступают и сдаются в плен в Днепропетровской области

Украинские войска отступают и сдаются в плен в Днепропетровской области Украины. Об этом сообщило Минобороны России.

Ранее в военном ведомстве рассказали, что группировка войск «Центр» освободила населенный пункт Дачное под Днепропетровском, напоминает RT.

Как уточнило Минобороны, Дачное взяли под контроль подразделения 114 отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51 гвардейской общевойсковой армии.

«Ведя наступательные действия, воины-гвардейцы успешно ведут боевые действия против украинских неонацистов, шаг за шагом выбивая противника из населенных пунктов и укрепленных позиций», - говорится в сообщении.

Военнослужащие оттесняют противника, берут в плен бойцов ВСУ и захватывают трофеи.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
ТЕГИ:Вооруженные Силы РФСпецоперацияМинобороны

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