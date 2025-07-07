Федерация бокса РФ вынесла предупреждение спортсменке, давшей вейп орангутангу
Федерация бокса России вынесла спортсменке Анастасии Лучкиной предупреждение за инцидент с орангутангом в парке «Тайган» в Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе организации.
Ранее в Сети появилось видео, на котором боксерша дает вейп орангутангу Дане. После инцидента 24-летнюю Лучкину исключили из клуба «Боец». Позднее спортсменка опубликовала в соцсетях извинения.
«В связи с нарушением кодекса этики... совершением деяний, предусмотренных пунктами 10, 18 приложения № 1 к положению "О дисциплинарно-этической комиссии Федерации бокса России" применить к Лучкиной Анастасии Алексеевне спортивную санкцию в виде предупреждения», - указали в объединении.
Ранее адвокат Мария Ярмуш в комментарии НСН выразила надежду, что обезьяне из парка «Тайган» не потребуется какое-то оперативное вмешательство, а Анастасия Лучкина отделается штрафом.
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