Федерация бокса РФ вынесла предупреждение спортсменке, давшей вейп орангутангу

Ранее в Сети появилось видео, на котором боксерша дает вейп орангутангу Дане. После инцидента 24-летнюю Лучкину исключили из клуба «Боец». Позднее спортсменка опубликовала в соцсетях извинения.

«В связи с нарушением кодекса этики... совершением деяний, предусмотренных пунктами 10, 18 приложения № 1 к положению "О дисциплинарно-этической комиссии Федерации бокса России" применить к Лучкиной Анастасии Алексеевне спортивную санкцию в виде предупреждения», - указали в объединении.

Ранее адвокат Мария Ярмуш в комментарии НСН выразила надежду, что обезьяне из парка «Тайган» не потребуется какое-то оперативное вмешательство, а Анастасия Лучкина отделается штрафом.

