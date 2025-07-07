В Кремле поздравили Зюганова с переизбранием на должность главы КПРФ
Администрация президента РФ поздравляет Геннадия Зюганова с переизбранием на пост председателя ЦК КПРФ. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он отметил, что решение было принято членами КПРФ - партии «со своими процедурами и традициями».
Отвечая на вопрос о присутствии на съезде коммунистичской партии руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко, Песков указал, что это не первый подобный случай.
«Представители администрации часто посещают съезды крупнейших политических партий РФ», - сказал представитель Кремля.
Ранее Геннадий Зюганов был единогласно переизбран председателем ЦК КПРФ, сообщает RT.
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