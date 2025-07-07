Песков: Отставка Старовойта с поста главы Минтранса не связана с утратой доверия

Отставка Романа Старовойта с поста министра транспорта не связана с утратой доверия. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.





По его словам, в указе главы государства соответствующая формулировка отсутствует.

Он указал, что Андрей Никитин был назначен исполняющим обязанности главы Минтранса из-за своих качеств.

«По мнению президента, рабочие качества и опыт Андрея Никитина будут наилучшим образом способствовать выполнению ведомством своих задач», - заключил представитель Кремля.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении Старовойта от должности главы Минтранса, сообщает RT.

