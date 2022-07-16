В России госпитализировали 1314 человека с коронавирусом за сутки

«Количество госпитализаций за сутки составило 1314 человек и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 3,8%», — отмечается в сообщении.

Снижение числа госпитализаций зафиксировано в 36 регионах, увеличение - в 30, ситуация не изменилась в 19 субъектах Российской Федерации.

Накануне в стране госпитализировали 1 266 человек с коронавирусом.

За сутки в России выявили 4 698 новых случаев коронавируса. За все время пандемии в России заразились коронавирусом 18 485 632 человека.

В стране за минувшие 24 часа от COVID-19 погиб 41 человек. Всего умерли от заболевания 381 835 человек.

Всего за сутки выздоровело 2 879 россиян от коронавируса, за период эпидемии - 17 906 326 человек.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что в России нет повода вводить ограничения по COVID-19. В целом по стране эпидситуация по COVID-19 остается стабильной, сообщили в пресс-службе ведомства.



