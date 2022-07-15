В Роспотребнадзоре считают, что в России нет повода вводить ограничения по COVID-19

В ведомстве отметили, что отмечается доля новых видов штамма омикрон, которые которые проще передаются от человека к человеку. При этом заболевание протекает мягче и приводит к меньшему числу тяжелых случаев.



«В случае ухудшения эпидситуации на местах ограничительные меры могут быть восстановлены в отдельных регионах», - говорится в сообщении.

Ранее аналитик Николай Беспалов рассказал НСН, что в январе-мае выпустили 253 тысячи упаковок «Спутник V», а за такой же период 2021 года – больше 11 миллионов.



