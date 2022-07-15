В Роспотребнадзоре считают, что в России нет повода вводить ограничения по COVID-19

С учетом текущей динамики эпидемического процесса необходимости в возобновлении режима противоэпидемических ограничений на федеральном уровне нет. В целом по стране эпидситуация по COVID-19 остается стабильной, сообщили в пресс-службе ведомства.

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В ведомстве отметили, что отмечается доля новых видов штамма омикрон, которые которые проще передаются от человека к человеку. При этом заболевание протекает мягче и приводит к меньшему числу тяжелых случаев.

«В случае ухудшения эпидситуации на местах ограничительные меры могут быть восстановлены в отдельных регионах», - говорится в сообщении.

Ранее аналитик Николай Беспалов рассказал НСН, что в январе-мае выпустили 253 тысячи упаковок «Спутник V», а за такой же период 2021 года – больше 11 миллионов.


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Фото: mos.ru/Максим Денисов
ТЕГИ:РоспотребнадзорКоронавирус
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