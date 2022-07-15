Россия отменила COVID-ограничения при пересечении сухопутной границы

Россия отменила с 15 июля все ограничения на пересечение сухопутной границы страны, которые ранее были введены в связи с распространением коронавирусной инфекции. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Роспотребнадзор решил не возвращать антиковидные ограничения

Ограничительные меры действовали с марта 2020 года, напоминает RT.

Ранее на фоне улучшения эпидобстановки РФ отменила ограничения на въезд в страну через воздушные и морские пункты пропуска.

Кроме того, в начале июля Роспотребнадзор снял все антиковидные ограничения внутри России и отменил самоизоляцию при въезде в страну.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Ашихмин
ТЕГИ:ГраницаРоссияКоронавирус
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