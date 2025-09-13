Протесты в Сербии финансируются спецслужбами нескольких стран. Об этом заявил сербский лидер Александр Вучич в интервью телеканалу TV Informer.

«Главный организатор цветных революций приходит извне. Это сотрудники разных спецслужб, они делают это из нескольких стран», - отметил президент.

По словам Вучича, на развал государства потрачено $4 млрд. Президент указал, что ему приходится хранить молчание, так как это нарушило бы нейтралитет Сербии по отношению к возможным заказчикам митингов.

Вместе с тем, как отметил Вучич, причастные государства «знают, что мы осведомлены о том, чем они занимаются».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил, что в Сербии применили «всем уже хорошо известные» технологии по провоцированию цветных революций.

