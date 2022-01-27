Мишустин: Сертификат о медотводе от вакцинации будет размещаться на «Госуслугах»

Выступая на заседании правительства он напомнил, что в настоящее время в личных кабинетах пользователей «Госуслуг» уже размещены данные о сделанных прививках от коронавируса, а также о перенесённом заболевании.

«Правительство расширяет возможности портала государственных услуг... В ближайшее время на портал будет передаваться и информация о том, что у человека есть медицинские противопоказания для вакцинации», - отметил глава кабмина.

Ранее Мишустин подписал распоряжение о выделении ещё более 20 млрд рублей на приобретение лекарств для пациентов с коронавирусом, сообщает RT.

