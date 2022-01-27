Мишустин: Сертификат о медотводе от вакцинации будет размещаться на «Госуслугах»

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что граждане, имеющие медотвод от вакцинации, смогут получить соответствующий сертификат через портал «Госуслуги», сообщает ТАСС.

Портал «Госуслуги» предупредил пользователей о случаях мошенничества

Выступая на заседании правительства он напомнил, что в настоящее время в личных кабинетах пользователей «Госуслуг» уже размещены данные о сделанных прививках от коронавируса, а также о перенесённом заболевании.

«Правительство расширяет возможности портала государственных услуг... В ближайшее время на портал будет передаваться и информация о том, что у человека есть медицинские противопоказания для вакцинации», - отметил глава кабмина.

Ранее Мишустин подписал распоряжение о выделении ещё более 20 млрд рублей на приобретение лекарств для пациентов с коронавирусом, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: government.ru
ТЕГИ:ВакцинацияQR-кодГосуслугиМихаил Мишустин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры