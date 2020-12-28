В России число зараженных COVID-19 увеличилось на 27 787 человек

За последние сутки в России число новых случаев коронавируса увеличилось на 27 787. Всего с начала пандемии зараженных более 3 миллионов - 3 078 035.

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Скончались 487 пациентов с ковидом, выздоровели и выписаны 20 480 человек, передает RT.

Больше всего новых случаев отмечено в Москве — 6253. В тройке лидеров также Санкт-Петербург (3748) и Московская область (1606), пишет «Свободная пресса».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что москвичи старше 60 лет смогут сделать прививку против коронавируса COVID-19 c с понедельника, 28 декабря.


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ФОТО: pixabay.com
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