В России число зараженных COVID-19 увеличилось на 27 787 человек
За последние сутки в России число новых случаев коронавируса увеличилось на 27 787. Всего с начала пандемии зараженных более 3 миллионов - 3 078 035.
Скончались 487 пациентов с ковидом, выздоровели и выписаны 20 480 человек, передает RT.
Больше всего новых случаев отмечено в Москве — 6253. В тройке лидеров также Санкт-Петербург (3748) и Московская область (1606), пишет «Свободная пресса».
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что москвичи старше 60 лет смогут сделать прививку против коронавируса COVID-19 c с понедельника, 28 декабря.
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Заразились
3,1 млн+27 787 / сут.
Умерли
55 265+487 / сут.
Выздоровели
2,5 млн+20 480 / сут.
- В России число зараженных COVID-19 увеличилось на 27 787 человек
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru