В России число зараженных COVID-19 увеличилось на 27 787 человек

Скончались 487 пациентов с ковидом, выздоровели и выписаны 20 480 человек, передает RT.

Больше всего новых случаев отмечено в Москве — 6253. В тройке лидеров также Санкт-Петербург (3748) и Московская область (1606), пишет «Свободная пресса».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что москвичи старше 60 лет смогут сделать прививку против коронавируса COVID-19 c с понедельника, 28 декабря.



