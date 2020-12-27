Собянин заявил о старте вакцинации от COVID-19 пожилых москвичей
Пожилые москвичи старше 60 лет смогут поставить вакцину от коронавируса COVID-19 c с 28 декабря. Такое заявление сделал в своем блоке мэр столицы Сергей Собянин.
Он отметил, что Минздрав России накануне одобрил вакцинацию гражданам старшего возраста препаратом «Спутник V».
«Это здорово. Потому что пожилые люди — самая большая группа риска, которая наиболее тяжело переносит болезнь. С понедельника мы открываем для них запись на вакцинацию. По себе скажу — это реально работает», - заявил Собянин.
Градоначальник также отметил, что пожилые люди являются смой большой группой риска, потому что наиболее тяжело болеют.
«Спутник V» стал первой в России и мире зарегистрированной вакциной для профилактики коронавируса. Препарат разработали в НИЦЭМ имени Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций. В рамках пострегистрационных исследований второй российской вакцины «ЭпиВакКорона» привиты 1316 добровольцев старше 18 лет, а также 122 добровольца старше 60 лет.
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