Собянин заявил о старте вакцинации от COVID-19 пожилых москвичей

Он отметил, что Минздрав России накануне одобрил вакцинацию гражданам старшего возраста препаратом «Спутник V».

«Это здорово. Потому что пожилые люди — самая большая группа риска, которая наиболее тяжело переносит болезнь. С понедельника мы открываем для них запись на вакцинацию. По себе скажу — это реально работает», - заявил Собянин.

Градоначальник также отметил, что пожилые люди являются смой большой группой риска, потому что наиболее тяжело болеют.

«Спутник V» стал первой в России и мире зарегистрированной вакциной для профилактики коронавируса. Препарат разработали в НИЦЭМ имени Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций. В рамках пострегистрационных исследований второй российской вакцины «ЭпиВакКорона» привиты 1316 добровольцев старше 18 лет, а также 122 добровольца старше 60 лет.

