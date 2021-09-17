В России будут делать ПЦР-тест по новой системе

В России разработали тест-систему, позволяющую обнаружить РНК SARS-CoV-2 в любых биологических жидкостях, сообщают «Известия».

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Разработка принадлежит ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Анализ может проводиться не только с помощью мазка со слизистой оболочки носо- и ротоглотки, но и других биологических жидкостях человека, в том числе и тех, которые получают при вскрытии тел умерших.

Данная разработка стала одной из первых в мире подобных тест-систем, работающих на платформе ПЦР. Прежде всего, она предназначена для выявления бессимптомных и малосимптомных зараженных в очагах инфекции.

Как сообщалось, после самоизоляции не нужно сдавать ПЦР-тест на коронавирус, если симптомы болезни не проявились.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗдоровьеКоронавирус
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