Москвичей оштрафовали на 20 млн рублей за отсутствие ПЦР-тестов

Вернувшиеся из-за рубежа москвичи получили штрафы более чем на 20 млн рублей из-за отсутствия ПЦР-тестов. Об этом говорится на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

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Отмечается, что около 2% жителей не выполнили требования после возвращения с отдыха. С 1 августа 2020 года было направлено 8 тысяч уведомлений для составления протокола об административном правонарушении.

Ранее российский союз ректоров не исключил введения тестирования студентов на коронавирус, передает ТАСС слова президента Российского союза секторов, ректора МГУ им. М.В. Ломоносова Виктора Садовничего.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусМоскваШтрафы
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