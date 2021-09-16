Иммунолог рассказал, нужно ли сдавать ПЦР на самоизоляции
После самоизоляции не нужно сдавать ПЦР-тест на коронавирус, если симптомы болезни не проявились. Об этом заявил врач, аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.
При этом иммунолог предположил, что президент России Владимир Путин после прохождения добровольного карантина всё же пройдет тестирование. Он добавил, что президента, скорее всего, будут тестировать каждый день.
«Если Путин был в непосредственном контакте с человеком, больным коронавирусом, карантин должен продлиться две недели», – отметил Болибок в эфире с «Радио 1».
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, почему заразились люди из окружения Путина. По его данным, они своевременно не ревакцинировались.
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