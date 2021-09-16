Иммунолог рассказал, нужно ли сдавать ПЦР на самоизоляции

После самоизоляции не нужно сдавать ПЦР-тест на коронавирус, если симптомы болезни не проявились. Об этом заявил врач, аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

При этом иммунолог предположил, что президент России Владимир Путин после прохождения добровольного карантина всё же пройдет тестирование. Он добавил, что президента, скорее всего, будут тестировать каждый день.

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«Если Путин был в непосредственном контакте с человеком, больным коронавирусом, карантин должен продлиться две недели», – отметил Болибок в эфире с «Радио 1».

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, почему заразились люди из окружения Путина. По его данным, они своевременно не ревакцинировались.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Тестирование КоронавируссамоизоляцияПутин
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