Иммунолог рассказал, нужно ли сдавать ПЦР на самоизоляции

После самоизоляции не нужно сдавать ПЦР-тест на коронавирус, если симптомы болезни не проявились. Об этом заявил врач, аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

При этом иммунолог предположил, что президент России Владимир Путин после прохождения добровольного карантина всё же пройдет тестирование. Он добавил, что президента, скорее всего, будут тестировать каждый день.