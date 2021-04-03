Более 3% россиян завершили вакцинацию от коронавируса
Вакцинацию от коронавируса двумя дозами завершили 3,23% % населения, или 4,7 миллиона основе человек. Еще по одному уколу сделали 6,93 миллиона человек. Исследование, проведенное РБК, выполнено на основе данных региональных оперштабов.
В числе регионов-лидеров по числу привитых от коронавируса Чукотка (7,27% населения), Москва (6,32%), Ненецкий автономный округ (6,04%) и Сахалинская область (5,91%).
Менее всего - 0,97% населения – привито в Дагестане.
Напомним, в России зарегистрированы три препарата от коронавируса: «Спутник V» Центра имени Гамалеи и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ); «ЭпиВакКорона», созданная специалистами Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор»; «КовиВак», разработанный в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН.
Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в эфире НСН заявил, что переболевшие COVID могут испытывать чувство тревоги после выздоровления, однако эту проблему может решить вакцинация.
«Переболевшие коронавирусом часто страдают от такого состояния, который называется «длинный ковид» или «постковидный синдром». Датское исследование показало, что если таким людям сделать вакцинацию двумя дозами вакцины, то у них это постковидное состояние проходит. Дополнительные антитела, которые люди получат после вакцинации, излечивают этот «длинный ковид». Поэтому вакцинация после COVID не лишена смысла», - рассказал врач.
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