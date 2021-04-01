Иммунолог рассказал, как избежать «постковидного синдрома»

Врач в эфире НСН заявил, что переболевшие COVID могут испытывать чувство тревоги после выздоровления, однако эту проблему может решить вакцинация.

Коронавирус зачастую вызывает долгосрочные последствия для организма в виде длительной, более двух недель, усталости, плохого настроения и нежелания что-то делать, пропадает удовольствие от чего-либо, рассказал психиатр, психотерапевт, врач-нарколог Василий Шуров. По его словам, если такое состояние запустить, оно выльется в социофобию, запредельную тревогу, панические атаки. Депрессией, вызванной коронавирусом, больше страдают пациенты, находившиеся в тяжёлом состоянии и в состоянии средней тяжести, потому что человек испытывает нехватку кислорода, особенно это негативно сказывается на работе мозга, объяснил он.

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в эфире НСН заявил, что вакцинация после перенесенного COVID поможет избежать последствий в виде так называемого «постковидного симптома».

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«Переболевшие коронавирусом часто страдают от такого состояния, который называется «длинный ковид» или «постковидный синдром». Для него даже отдельную классификацию выявили. Это состояние может продолжаться четыре-шесть месяцев. Некоторые бедняги уже год завершают, а все страдают. Датское исследование показало, что если таким людям сделать вакцинацию двумя дозами вакцины, то у них это постковидное состояние проходит. Само это состояние связано с тем, что у них относительно низкий иммунитет, у них антител чуть выше порогового значения. Дополнительные антитела, которые люди получат после вакцинации, излечивают этот «длинный ковид». Поэтому вакцинация после COVID не лишена смысла», - рассказал врач.

Ранее профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский заявил в эфире НСН, что люди со слабым иммунитетом после прививки могут заболеть COVID, но в легкой форме. По его словам, без вакцинации течение их болезни могло бы быть тяжелым, не исключен и самый пессимистичный вариант.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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