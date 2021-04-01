Иммунолог рассказал, как избежать «постковидного синдрома»

Коронавирус зачастую вызывает долгосрочные последствия для организма в виде длительной, более двух недель, усталости, плохого настроения и нежелания что-то делать, пропадает удовольствие от чего-либо, рассказал психиатр, психотерапевт, врач-нарколог Василий Шуров. По его словам, если такое состояние запустить, оно выльется в социофобию, запредельную тревогу, панические атаки. Депрессией, вызванной коронавирусом, больше страдают пациенты, находившиеся в тяжёлом состоянии и в состоянии средней тяжести, потому что человек испытывает нехватку кислорода, особенно это негативно сказывается на работе мозга, объяснил он.

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в эфире НСН заявил, что вакцинация после перенесенного COVID поможет избежать последствий в виде так называемого «постковидного симптома».