Глава РАН объяснил важность прививки от COVID-19 для пожилых людей

Пожилым россиянам нужно обязательно сделать прививку от коронавируса, поскольку среди старшей возрастной категории наблюдается наиболее высокая смертность от инфекции. Об этом заявил президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев в беседе с РИА Новости.

Ученый напомнил, что COVID-19 пришел в мир надолго, и «придется с ним сосуществовать».

«И вакцинация в отношении коронавируса должна быть, точно так же как вакцинация от гриппа, которая проводится ежесезонно», — считает Сергеев.

Глава РАН поддержал политику властей страны, которые стремятся максимально обезопасить старшее поколение и уберечь их от потенциально опасных контактов. При этом Сергеев подчеркнул, что пожилые россияне рискуют заразиться и заболеть после снятия COVID-ограничений, поэтому им необходимо сделать прививку.

Кроме того, ученый отметил, что вакцинация людей из старшей возрастной категории поможет в формировании популяционного иммунитета к коронавирусу.

