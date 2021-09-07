В Роспотребнадзоре заявили об отсутствии характерных только для COVID-19 симптомов

Симптомов, характерных исключительно для коронавирусной инфекции, до сих пор не выявлено. С таким заявлением выступила замдиректора по клинико-аналитической работе центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Она отметила, что самые распространенные жалобы при заболевании COVID-19 – это температура, которая наблюдается у большинства (78%) пациентов, и кашель. На него жалуются более половины (57%) заболевших. При этом, температура у заболевших редко бывает выше 38 градусов, сообщает РИА Новости.

Среди прочих пациенты также отмечают симптомы общей интоксикации, которые проявляются в виде боли в мышцах и суставах, а также головной боли и слабости – они наблюдается у 15-40% заболевших. Кроме того, каждый пятый жалуется на нарушения в работе желудочно-кишечного тракта: диарея, тошнота и рвота. В перечень редких симптомов COVID-19 входят заложенность носа и ушей, конъюнктивит, а также першение в горле.

При этом, Пшеничная подчеркнула, что все перечисленные проявления коронавируса так или иначе могут встречаться и при других заболеваниях, подчеркивают «Известия».

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А ранее начальник управления трансляционной медицины и инновационных технологий Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Дарья Крючко заявила, что убедительных доказательств того, что COVID-19 был создан искусственным путем, в настоящее время нет. Как пишет РИА Новости, при этом, она отметила, что технологии для создания такого вируса в мире существует.

Как сообщалось, разведывательное сообщество США окончило 90-дневное расследование, посвященное происхождению коронавируса, и не выявило следов искусственного создания вируса в качестве биологического оружия.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗаболеваниеРоспотребнадзорКоронавирус
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