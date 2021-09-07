В России разработали прибор, за полчаса определяющий наличие COVID-19

Прибор, который за 27 минут с высокой точностью способен определить наличие, COVID-19, разработали специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). Об этом РИА Новости рассказал начальник Управления трансляционной медицины и инновационных технологий ФМБА, доктор медицинских наук Дарья Крючко.

Она подчеркнула, что в основе прибора – метод изотермической амплификации. Эта диагностическая система в течение 27 минут с высокой степенью достоверности определяет наличие антигена. При этом, специалист добавила, что при определенной доработке созданная для определения коронавируса система сможет выявлять и другие антигены.

Московские врачи начали делать экспресс-тесты на COVID-19

А в апреле стало известно, что в России был зарегистрирован первый экспресс-тест для выявления в крови пациента антител после иммунизации от коронавируса. Его зарегистрировали компании «Авивир» (резидент «Сколково») и «Рапид Био».

Для проведения теста необходима капля крови, результат станет известен уже через 15 минут, а его достоверность составит 96%, сообщает РБК. В «Сколково» отметили также, что набор реагентов теста прежде всего подобран под вакцину «Спутник V».

По словам сооснователя «Рапид Био» Семена Покацкого, тест полезен как перед вакцинацией, так и после, его можно использовать для контроля выработанного иммунитета. Сообщается, что пройти тестирование можно будет и в домашних условиях.сообщало

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Фото: Главное управление региональной безопасности Московской области
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