В России разработали прибор, за полчаса определяющий наличие COVID-19

А в апреле стало известно, что в России был зарегистрирован первый экспресс-тест для выявления в крови пациента антител после иммунизации от коронавируса. Его зарегистрировали компании «Авивир» (резидент «Сколково») и «Рапид Био».

Для проведения теста необходима капля крови, результат станет известен уже через 15 минут, а его достоверность составит 96%, сообщает РБК. В «Сколково» отметили также, что набор реагентов теста прежде всего подобран под вакцину «Спутник V».

По словам сооснователя «Рапид Био» Семена Покацкого, тест полезен как перед вакцинацией, так и после, его можно использовать для контроля выработанного иммунитета. Сообщается, что пройти тестирование можно будет и в домашних условиях.сообщало

