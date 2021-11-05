В Роспотребнадзоре заявили о низком риске заражения COVID-19 от вакцинированного
Привитые от коронавируса пациенты в случае заражения выделяют меньше инфицирующего материала, чем невакцинированные больные. Об этом заявила заместитель директора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова в беседе с РИА Новости.
По словам эксперта, риск заразиться COVID-19 от привитых людей существенно ниже, пишет Газета.ру. Руженцова добавила, что время выделения возбудителя у вакцинированных намного меньше, отмечают Известия.
Ранее Руженцова рассказала, что пациент с коронавирусной инфекцией не заразен при отрицательном результате теста на COVID-19.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru