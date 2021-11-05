В Роспотребнадзоре заявили о низком риске заражения COVID-19 от вакцинированного

По словам эксперта, риск заразиться COVID-19 от привитых людей существенно ниже, пишет Газета.ру. Руженцова добавила, что время выделения возбудителя у вакцинированных намного меньше, отмечают Известия.

Ранее Руженцова рассказала, что пациент с коронавирусной инфекцией не заразен при отрицательном результате теста на COVID-19.

