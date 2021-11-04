В Роспотребнадзоре заявили, что пациент с отрицательным тестом на COVID-19 не заразен

«В большинстве случаев отрицательный результат ПЦР-диагностики на наличие вируса говорит о том, что больной больше не заразен. В небольшом количестве случаев неправильное взятие мазка, полоскание горла и промывание носа перед процедурой, нарушение условий транспортировки пробы может привести к отрицательному результату у выделяющего возбудитель пациента», — рассказала эксперт в беседе с РИА Новости.

По словам Руженцовой, частота подобных ложноотрицательных тестов сведена до минимума благодаря высокой чувствительности тест-систем и отработанной технике, отмечает телеканал «360».

Специалист добавила, что больных с пневмонией или поражением других органов коронавирус может находиться в тканях и не обнаруживаться в мазке. Передача вируса окружающим в таких случаях маловероятна, так как обычно эти пациенты получают соответствующую терапию в стационарах, отмечает РЕН ТВ.

