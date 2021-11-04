Эксперт предупредил о риске появления новых вариантов коронавируса в России

В этом он обвинил россиян. По его словам, часть граждан использовали нерабочие дни для отдыха за границей. «Эффект от нерабочих дней был бы более заметным, если бы не совершенно глупое стремление некоторых людей к поездкам сейчас в Турцию, Египет и другие страны», – сказал медик.

По его словам, российские путешественники рискуют не только собственным здоровьем, но и могут стать источником инфекции для других людей.

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в России остается непростой, однако врачи «демонстрируют геройство». Об этом ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

