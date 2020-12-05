В Роспотребнадзоре указали на отличия повторного заражения COVID-19 от рецидива

Выраженные различия в геномах штаммов вирусов являются доказательством повторного заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 человека. Чтобы их обнаружить и выявить отличия от рецидива заболевания, необходимо провести исследование геномов выделенных вирусов. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на ведущего эксперта Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Михаила Лебедева.

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«Если между первым и вторым штаммами выявляются выраженные различия в вирусных геномах, то можно подтвердить наличие повторного инфицирования», — цитируют «Известия» эксперта.

По словам ученого, возможность повторного заражения возникает на фоне дефицита иммунной системы в период повторной встречи с возбудителем. Чем больше вируса попало в организм, тем выше вероятность снова заболеть COVID-19, утверждает Лебедев.

При этом, по его мнению, антитела не всегда формируют иммунитет к коронавирусу. Но для его подтверждения потребуется доказать наличие антител, обладающих защитной функцией, пишет Газета.ru.

Ранее инфекционист, вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН рассказал, кому в первую очередь нужно вакцинироваться от коронавируса.

«Педагоги и медики. Медики – на переднем крае борьбы с коронавирусом, можно сказать, в окопах. Следующие или параллельно – педагоги, которые тоже общаются с большим количеством людей», - отметил Малышев.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоспотребнадзорКоронавирус
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