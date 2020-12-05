В Роспотребнадзоре указали на отличия повторного заражения COVID-19 от рецидива
Выраженные различия в геномах штаммов вирусов являются доказательством повторного заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 человека. Чтобы их обнаружить и выявить отличия от рецидива заболевания, необходимо провести исследование геномов выделенных вирусов. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на ведущего эксперта Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Михаила Лебедева.
«Если между первым и вторым штаммами выявляются выраженные различия в вирусных геномах, то можно подтвердить наличие повторного инфицирования», — цитируют «Известия» эксперта.
По словам ученого, возможность повторного заражения возникает на фоне дефицита иммунной системы в период повторной встречи с возбудителем. Чем больше вируса попало в организм, тем выше вероятность снова заболеть COVID-19, утверждает Лебедев.
При этом, по его мнению, антитела не всегда формируют иммунитет к коронавирусу. Но для его подтверждения потребуется доказать наличие антител, обладающих защитной функцией, пишет Газета.ru.
Ранее инфекционист, вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН рассказал, кому в первую очередь нужно вакцинироваться от коронавируса.
«Педагоги и медики. Медики – на переднем крае борьбы с коронавирусом, можно сказать, в окопах. Следующие или параллельно – педагоги, которые тоже общаются с большим количеством людей», - отметил Малышев.
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