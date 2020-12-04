В Роспотребнадзоре объяснили разную температуру у пациентов с COVID-19

Температура при заражении коронавирусом может оставаться на нормальном уровне или подняться вверх, рассказала руководитель отдела клинических иссделований ЦНИИ эпидемологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова. Ее цитирует ТАСС.

Эксперт отметила, что на температуру от заболевания может повлиять концентрация вируса, который попал в человека.

Вирусолог призвал вакцинироваться уже переболевших COVID-19

Ранее врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок, что некоторые пациенты с COVID-19 чувствуют усталость, а их температура понижается.

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Епанчинцев
ТЕГИ:ТемператураПандемияКоронавирус
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