В Роспотребнадзоре объяснили разную температуру у пациентов с COVID-19

Температура при заражении коронавирусом может оставаться на нормальном уровне или подняться вверх, рассказала руководитель отдела клинических иссделований ЦНИИ эпидемологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова. Ее цитирует ТАСС.

Эксперт отметила, что на температуру от заболевания может повлиять концентрация вируса, который попал в человека.