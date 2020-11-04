В Роспотребнадзоре указали на новый симптом COVID-19

В качестве доказательства она привела в пример результаты исследователей из Турции. По данным ученых, из 172 пациентов, заболевших COVID-19, на заложенность ушей жаловался 31 человек (18%). При легкой формой заболевания подобный симптом ощущали 12% больных, при средне-тяжелой и тяжелой формах – около 3% заболевших.

По словам Пшеничной, заложенность ушей также встречается и при ОРВИ. Специалист рекомендовала обращаться к врачам, если симптом не исчезает спустя несколько дней, отмечает Газета.ru

Ранее руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев в интервью НСН дал рекомендации по употреблению витаминов во время пандемии коронавируса.

«В качестве профилактики нужно не хвататься за витамин D, а соблюдать рекомендованный режим самоизоляции. Это – прежде всего, вне зависимости от того, какого витамина вам не хватает. И, конечно, надо рационально питаться. Это не значит, что нужно обязательно употреблять в пищу ананасы и рябчиков. Питание должно быть рациональным, таким, чтобы ваш иммунитет не страдал. Это должна быть простая и здоровая пища – свежие овощи, фрукты, молочные продукты, много воды», - рекомендовал эксперт.

