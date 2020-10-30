Новости за ночь: Ученые выявили необычный симптом коронавируса

Международная лига дерматологических обществ совместно с Американской академией дерматологии обнаружила, что COVID-19 может вызывать раздражение на пальцах ног. Об этом пишет The Telegraph.

Согласно обследованию пациентов с COVID-19, у многих заболевших опухоли и краснели пальцы на ногах и сами стопы. Проявившиеся симптомы были схожи с обморожением и длились от одной до четырех недель.

В дальнейших исследованиях научные сотрудники хотят установить, с чем связано такое проявление COVID-19.

Ранее пульмонолог рассказал, что 80% больных коронавирусом не нуждаются в лекарствах для его лечения.



