Новости за ночь: Ученые выявили необычный симптом коронавируса

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Международная лига дерматологических обществ совместно с Американской академией дерматологии обнаружила, что COVID-19 может вызывать раздражение на пальцах ног. Об этом пишет The Telegraph.
Согласно обследованию пациентов с COVID-19, у многих заболевших опухоли и краснели пальцы на ногах и сами стопы. Проявившиеся симптомы были схожи с обморожением и длились от одной до четырех недель.
В дальнейших исследованиях научные сотрудники хотят установить, с чем связано такое проявление COVID-19.
Ранее пульмонолог рассказал, что 80% больных коронавирусом не нуждаются в лекарствах для его лечения.
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