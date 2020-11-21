В Роспотребнадзоре спрогнозировали пик заразности для COVID-19
В первую неделю после инфицирования, а именно на четвертый день заражения COVID-19, человек является наиболее опасным для окружающих и может многих заразить. Такое мнение выразила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора профессор Наталья Пшеничная в беседе с «Российской газетой».
По мнению эксперта, в это время у пациента фиксируется максимальный уровень выделения вируса из верхних дыхательных путей. Пшеничная также отметила, что даже пациенты с лёгкой формой заболевания в первые дни болезни являются активными распространителями вируса, сообщает RT.
«Выделение вируса из верхних дыхательных путей очень высокое в течение первой недели болезни с пиком... на четвёртый день заболевания», — пояснила эксперт.
Ранее профессор вирусологии центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в эфире НСН напомнил об опасности бессимптомного течения COVID-19.
«Опасность в том, что такие люди являются распространителями инфекции. Механизм протекания болезни в бессимптомном режиме не изучен до конца, зависит от особенностей организма, от особенностей вируса. Пока только ясно одно: бессимптомная инфекция доминирует, и случаев больше, чем с явной. Так часто бывает с полиомиелитом», - пояснил профессор.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru