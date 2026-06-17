Рэперу P. Diddy «скосили» тюремный срок

Скандальному американскому рэперу P. Diddy (Шон Комбс) «скосили» тюремный срок. Об этом со ссылкой на данные Федерального бюро тюрем США сообщает Us Weekly.

СМИ: Diddy заявил о причастности к убийству Тупака

По информации издания, изначально музыкант, получивший 50 месяцев лишения свободы по делу о транспортировке людей для занятия проституцией, должен был выйти на свободу 8 мая 2028 года. Позже срок продлили до 4 июня, а затем сократили до 25 апреля.

Согласно новым корректировкам, срок тюремного заключения снова уменьшили - на два месяца. Таким образом рэпер выйдет на свободу 23 февраля 2028 года.

Ранее телеканал CBS News сообщил, что P. Diddy стал помощником священника в тюрьме Форт-Дикс в штате Нью-Джерси, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: ТАСС / Browarnik Seth / Startraks / ABACA
ТЕГИ:ТюрьмаУголовное НаказаниеСШАРэпер

Горячие новости

Все новости

партнеры