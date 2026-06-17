Рэперу P. Diddy «скосили» тюремный срок
Скандальному американскому рэперу P. Diddy (Шон Комбс) «скосили» тюремный срок. Об этом со ссылкой на данные Федерального бюро тюрем США сообщает Us Weekly.
По информации издания, изначально музыкант, получивший 50 месяцев лишения свободы по делу о транспортировке людей для занятия проституцией, должен был выйти на свободу 8 мая 2028 года. Позже срок продлили до 4 июня, а затем сократили до 25 апреля.
Согласно новым корректировкам, срок тюремного заключения снова уменьшили - на два месяца. Таким образом рэпер выйдет на свободу 23 февраля 2028 года.
Ранее телеканал CBS News сообщил, что P. Diddy стал помощником священника в тюрьме Форт-Дикс в штате Нью-Джерси, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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