Рэперу P. Diddy «скосили» тюремный срок

По информации издания, изначально музыкант, получивший 50 месяцев лишения свободы по делу о транспортировке людей для занятия проституцией, должен был выйти на свободу 8 мая 2028 года. Позже срок продлили до 4 июня, а затем сократили до 25 апреля.

Согласно новым корректировкам, срок тюремного заключения снова уменьшили - на два месяца. Таким образом рэпер выйдет на свободу 23 февраля 2028 года.

Ранее телеканал CBS News сообщил, что P. Diddy стал помощником священника в тюрьме Форт-Дикс в штате Нью-Джерси, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

