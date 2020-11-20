Ученые назвали четыре ранних симптома для диагностирования COVID-19

Врачи из Великобритании и США четыре симптома, которые чаще всего проявляются на ранней стадии заражения коронавирусом. Об этом пишет Express.

Почти каждый пятый заболевший испытывает проблемы с пищеварением, рассказал научный сотрудник Университета Альберты Митч Уилсон. Так, у многих наблюдается потеря аппетита, рвота, тошнота и боль в желудке.

Эксперты из Американской академии офтальмологии заявили, что одним из симптомов заражения является конъюнктивит, он встречается в 3% случаев.

Названа главная особенность бессимптомных коронавирусных больных

Ученые из Имперского колледжа в Лондоне вместе со своими коллегами из Тринити колледжа утверждают, что к симптомам коронавируса почти у каждого второго пациента являются спутанность сознания и повышенная утомляемость. Эксперты добавили, что эти симптомы могут продолжаться в течение 10 недель после выздоровления.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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