Ученые назвали четыре ранних симптома для диагностирования COVID-19
Врачи из Великобритании и США четыре симптома, которые чаще всего проявляются на ранней стадии заражения коронавирусом. Об этом пишет Express.
Почти каждый пятый заболевший испытывает проблемы с пищеварением, рассказал научный сотрудник Университета Альберты Митч Уилсон. Так, у многих наблюдается потеря аппетита, рвота, тошнота и боль в желудке.
Эксперты из Американской академии офтальмологии заявили, что одним из симптомов заражения является конъюнктивит, он встречается в 3% случаев.
Ученые из Имперского колледжа в Лондоне вместе со своими коллегами из Тринити колледжа утверждают, что к симптомам коронавируса почти у каждого второго пациента являются спутанность сознания и повышенная утомляемость. Эксперты добавили, что эти симптомы могут продолжаться в течение 10 недель после выздоровления.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,0 млн+23 610 / сут.
Умерли
34 850+463 / сут.
Выздоровели
1,5 млн+25 573 / сут.
- Россияне перестали делать заготовки на зиму
- СМИ: Правительство ликвидирует два федеральных агентства
- В Сеуле объявили о третьей волне коронавируса
- В ОП предложили выплатить ветеранам по 10 тысяч рублей к Новому году
- Провода и деревья в Приморье покрылись льдом толщиной свыше сантиметра
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru