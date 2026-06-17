Жена Виктора Бута осудила Норкина за желание подбрасывать наркотики рэперам из США
Стыдно озвучивать подобные идеи в эфире федерального телеканала, это троллинг либо провокация, сказала НСН Алла Бут.
Предложение телеведущего Андрея Норкина подбрасывать наркотики рэперам из США – неприемлемое, заявила НСН жена отсидевшего 15 лет в американской тюрьме бизнесмена Виктора Бута Алла Бут. Ее муж впоследствии был обменян на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. Спортсменку перед этим осудили за контрабанду запрещенных веществ.
Ранее Норкин предложил подбрасывать наркотики американским артистам, приезжающим на гастроли в Россию. По его словам, потом их будет удобно обменивать на россиян из иностранных тюрем. Бут подчеркнула, что стыдно предлагать нечто подобное.
«Возможно, это троллинг. Не думаю, что такие вопросы можно обсуждать серьезно в прессе. Больше похоже на провокацию. Я считаю, что такие шутки на федеральном канале абсолютно неуместны. Тем более разговоры о наркотиках. Это не то, что неуместно, стыдно такие вещи предлагать. Тема обмена актуальна, но явно не таким способом. Это его личное дело. Если в этом его позиция, пусть. Если кто-то выскажет свое серьезное отношение к таким его высказываниям, это уже другой разговор», - сказала она.
Последний обмен заключенными между США и Россией прошел 10 апреля. Москва освободила Ксению Карелину, приговоренную к 12 годам за перевод $51,8 украинской организации, США отпустили Артура Петрова, которого обвиняли в поставках микроэлектроники в обход санкций. Последний масштабный обмен между Россией и США состоялся 1 августа 2024 года в Анкаре. Тогда в РФ вернулись восемь граждан. Среди них были Вадим Красиков, Вадим Конощёнок, Михаил Микушин, Павел Рубцов, а также Владислав Клюшин, Роман Селезнев, Артем и Анна Дульцевы, передает «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Жена Виктора Бута осудила Норкина за желание подбрасывать наркотики рэперам из США
- СМИ: Страны G7 намерены производить на Украине дальнобойные ракеты
- Рэперу P. Diddy «скосили» тюремный срок
- Герой России летчик-космонавт Самокутяев умер на 57-м году жизни
- Овечкин и Малкин сыграют в «Матче года» между россиянами из КХЛ и НХЛ
- Сочинения без «угадайки»: Что привело к росту средних баллов ЕГЭ
- Создатели «Маши и медведя» анонсировали новый анимационный проект
- Трамп назвал условие для восстановления санкций на российскую нефть
- Матч за футбольный Суперкубок России 2026 года примет Нижний Новгород
- Учителя оценили пользу изучения финансовой грамотности в школах