Ранее Норкин предложил подбрасывать наркотики американским артистам, приезжающим на гастроли в Россию. По его словам, потом их будет удобно обменивать на россиян из иностранных тюрем. Бут подчеркнула, что стыдно предлагать нечто подобное.

«Возможно, это троллинг. Не думаю, что такие вопросы можно обсуждать серьезно в прессе. Больше похоже на провокацию. Я считаю, что такие шутки на федеральном канале абсолютно неуместны. Тем более разговоры о наркотиках. Это не то, что неуместно, стыдно такие вещи предлагать. Тема обмена актуальна, но явно не таким способом. Это его личное дело. Если в этом его позиция, пусть. Если кто-то выскажет свое серьезное отношение к таким его высказываниям, это уже другой разговор», - сказала она.

Последний обмен заключенными между США и Россией прошел 10 апреля. Москва освободила Ксению Карелину, приговоренную к 12 годам за перевод $51,8 украинской организации, США отпустили Артура Петрова, которого обвиняли в поставках микроэлектроники в обход санкций. Последний масштабный обмен между Россией и США состоялся 1 августа 2024 года в Анкаре. Тогда в РФ вернулись восемь граждан. Среди них были Вадим Красиков, Вадим Конощёнок, Михаил Микушин, Павел Рубцов, а также Владислав Клюшин, Роман Селезнев, Артем и Анна Дульцевы, передает «Радиоточка НСН».

