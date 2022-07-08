В Роспотребнадзоре сообщили, необходимы ли «ковидные» ограничения
Вводить какие-то ограничения в России на фоне роста заболеваемости COVID-19 в мире необходимости нет, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций центра «Вектор» Роспотребнадзора Александра Семенова.
По его словам, основная мера — максимальный охват вакцинацией. «Ситуация находится под контролем Роспотребнадзора и вводить какие-то ограничения необходимости нет», — отметил ученый.
При этом Семенов не исключил, что ситуация с заболеваемостью в стране может измениться.
Вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что заболеваемость коронавирусом в России ещё может подскочить. Он отметил, что COVID-19 «уже не тот», а летальность и заболеваемость в настоящее время невысокие.
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