В Роспотребнадзоре сообщили, необходимы ли «ковидные» ограничения

По его словам, основная мера — максимальный охват вакцинацией. «Ситуация находится под контролем Роспотребнадзора и вводить какие-то ограничения необходимости нет», — отметил ученый.

При этом Семенов не исключил, что ситуация с заболеваемостью в стране может измениться.

Вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что заболеваемость коронавирусом в России ещё может подскочить. Он отметил, что COVID-19 «уже не тот», а летальность и заболеваемость в настоящее время невысокие.

