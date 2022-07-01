Вирусолог заявил, что пандемия коронавируса ещё не закончилась
Вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что заболеваемость коронавирусом в России ещё может подскочить, сообщает NEWS.ru.
Он отметил, что COVID-19 «уже не тот», а летальность и заболеваемость в настоящее время невысокие, но опасность заболеть, в том числе, в тяжёлой форме, всё равно остаётся, поэтому нужно помнить о безопасности.
«Несмотря на отмену Роспотребнадзором всех COVID-ограничений в РФ, гражданам стоит соблюдать изоляционные меры — носить маски, избегать больших скоплений людей, а также вакцинироваться», - подчеркнул он.
Альтштейн добавил, что в мире коронавирусом заражаются 700–800 тысяч человек в день, что «несравнимо больше, чем в начале пандемии».
Ранее Роспотребнадзор объявил, что в связи с продолжающимся снижением интенсивности эпидпроцесса в Росии приостанавливается действие ранее введённых ограничений, в том числе масочного режима, сообщает RT.
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