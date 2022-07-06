Специалисты предупреждают о двух новых волнах коронавируса в России

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил в среду URA.RU, что в Россию придут две новые волны коронавируса. Одна, по его словам, накроет страну уже летом из-за того, что сильно упал коллективный иммунитет. Другая, как утверждает эксперт, последует следом, так как, у тех, кто заболел COVID-19 в феврале и марте как раз закончится постинфекционный иммунитет.

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«Скорее всего эти люди будут повторно заражаться осенью. Это август — сентябрь», — добавил специалист.

Ранее сообщалось, что в Италии и Франции замечен рост заболеваемости коронавирусом.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияЗаболеваниеВрачиКоронавирус
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