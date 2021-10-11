В Роспотребнадзоре сообщили, кто легче перенесет коронавирус
COVID-19 будет легче переноситься у пациента, если при контакте с больным он был в маске, полоскал горло и мыл руки и лицо, сообщает РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор.
В таком случае течение заболевания не будет долгим. По словам экспертов, после общения с зараженным коронавирусом человеком можно полоскать горло водой или раствором антисептика, чтобы в организм попадала меньшая доза вируса. Кроме того, заболеваемость будет протекать легче и завершится быстрее.
Также стало известно, что новый штамм COVID-19 в целом не повлиял на сроки болезни. При этом осложнения стали проявляться быстрее.
Ранее Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека не подтвердила сообщения о якобы введении дополнительных ограничений на проведение массовых мероприятий в России. Информацию опровергла пресс-служба ведомства.
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