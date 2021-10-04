Роспотребнадзор опроверг введение новых COVID-ограничений
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека не подтвердила сообщения о якобы введении дополнительных ограничений на проведение массовых мероприятий в России. Информацию опровергла пресс-служба ведомства.
Там напомнили, что решения о возможности проведения массовых мероприятий остаются в компетенции глав регионов, и принимаются при достижении определенных показателей по заболеваемости COVID-19. Никаких дополнительных нововведений не принималось.
Ранее руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова заявила на заседании президиума координационного совета по борьбе с инфекцией, что массовые мероприятия остановлены из-за роста статистики по заболеваемости по всей стране. По ее словам, рост за неделю составил 14%.
Исключение сделано только в двух регионах, где позволено проводить их с участием от 1 до 3 тысяч человек. При этом Попова не уточнила, на каком уровне принято решение об отмене массовых мероприятий.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru