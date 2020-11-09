В Роспотребнадзоре перечислили правила уборки квартиры в пандемию

По ее словам, особое внимание необходимо уделять прихожей, включая ручки дверей и ключи. Специалист в беседе с РИА Новости отметила, что люди регулярно посещают публичные места, ездят на общественном транспорте и риск занести инфекцию домой велик.

В пандемию при уборке дома нужно использовать дезинфицирующие средства, передает Ura.ru.

Руженцова также посоветовали поставить антисепкик на входе в квартиру, сообщает телеканал «360».

Доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов в эфире НСН рассказал, когда Россия выйдет на плато по заболеваемости и стоит ли опасаться третьей волны коронавируса.

«Плато наступит, когда количество заболевших достигнет 60% населения. Сейчас 20%, скорость примерно один процент в день. То есть еще ждать 40 дней. К слову, никаких волн нет. Как началась пандемия, она так и продолжается», - пояснил специалист.

