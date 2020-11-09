В Роспотребнадзоре перечислили правила уборки квартиры в пандемию
В Роспотребнадзоре рассказали о правилах уборки помещений во время пандемии коронавируса. Лучше всего ее проводить каждый день, сообщила руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.
По ее словам, особое внимание необходимо уделять прихожей, включая ручки дверей и ключи. Специалист в беседе с РИА Новости отметила, что люди регулярно посещают публичные места, ездят на общественном транспорте и риск занести инфекцию домой велик.
В пандемию при уборке дома нужно использовать дезинфицирующие средства, передает Ura.ru.
Руженцова также посоветовали поставить антисепкик на входе в квартиру, сообщает телеканал «360».
Доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов в эфире НСН рассказал, когда Россия выйдет на плато по заболеваемости и стоит ли опасаться третьей волны коронавируса.
«Плато наступит, когда количество заболевших достигнет 60% населения. Сейчас 20%, скорость примерно один процент в день. То есть еще ждать 40 дней. К слову, никаких волн нет. Как началась пандемия, она так и продолжается», - пояснил специалист.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,8 млн+20 498 / сут.
Умерли
30 537+286 / сут.
Выздоровели
1,3 млн+11 492 / сут.
- Во Владивостоке горит мусорный полигон
- Врачи обнаружили связь дефицита витамина D с тяжелым течением COVID-19
- В Роспотребнадзоре перечислили правила уборки квартиры в пандемию
- Названы самые частые ошибки при тестировании на COVID-19
- В России задумались об изменении порядка оформления мелких ДТП
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru