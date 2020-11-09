Названы самые частые ошибки при тестировании на COVID-19
Ошибки при тестировании на коронавирус чаще всего возникают в случае неправильных действий медицинского персонала или пациентов. Об этом пишет РБК.
Биоматериалы для ПЦР-теста правильно забирать сразу из двух локаций: ротоглотки и носоглотки. Иначе результат может оказаться неверным. Об этом рассказала собеседница издания, генеральный директор «Лабораторной службы Хеликс» Дарья Горякина. Она добавила, что все инструменты для проведения анализов должны быть стерильны.
В пресс-службе лаборатории «Гемотест» отмечают, что при взятии пробы врачи не касаются языка, десен, губ и щек, а также не собирают слюну. При этом пробирки с собранным биоматериалом должны храниться в вертикальном положении в холодильнике или термосумке.
Кроме того, за час перед мазком на COVID-19 рекомендуется отказаться от воды и употребления пищи, не чистить зубы и не курить. Нельзя также жевать жевательную резинку, полоскать рот или промывать нос. Эти требования эксперты объясняют тем, что перечисленные действия могут сократить концентрацию вируса в собранном материале.
Эксперты сходятся во мнении, что при тестировании на COVID-19 важно соблюдать все требования для пациентов перед тестом. Так как материал забирается из клеток, которые быстро обновляются, важно придерживаться правил для сохранения максимального числа пораженных клеток слизистой оболочки.
Ранее врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал об основных симптомах, при которых можно диагностировать COVID-19 без теста.
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