Названы самые частые ошибки при тестировании на COVID-19

В пресс-службе лаборатории «Гемотест» отмечают, что при взятии пробы врачи не касаются языка, десен, губ и щек, а также не собирают слюну. При этом пробирки с собранным биоматериалом должны храниться в вертикальном положении в холодильнике или термосумке.

Кроме того, за час перед мазком на COVID-19 рекомендуется отказаться от воды и употребления пищи, не чистить зубы и не курить. Нельзя также жевать жевательную резинку, полоскать рот или промывать нос. Эти требования эксперты объясняют тем, что перечисленные действия могут сократить концентрацию вируса в собранном материале.

Эксперты сходятся во мнении, что при тестировании на COVID-19 важно соблюдать все требования для пациентов перед тестом. Так как материал забирается из клеток, которые быстро обновляются, важно придерживаться правил для сохранения максимального числа пораженных клеток слизистой оболочки.

Ранее врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал об основных симптомах, при которых можно диагностировать COVID-19 без теста.

