«Город вымрет». Врач объяснил, почему в Москве нельзя закрывать ТЦ

Врач-пульмонолог рассказал в эфире НСН, чем грозит городам-миллионникам закрытие торговых центров и предприятий общественного питания.

Глава Бурятии Алексей Цыденов объявил о новых ограничениях в регионе из-за коронавируса. В частности, с 16 по 30 ноября закрываются предприятия общепита, рестораны, кафе и бары. Кроме того, приостанавливается работа торговых центров и других объектов розничной торговли. Исключение было сделано для аптек, салонов связи, магазинов продуктов и товаров первой необходимости.

Доктор медицинских наук, врач-пульмонолог Александр Карабиненко в эфире НСН оценил новые ограничения и рассказал, насколько они эффективны.

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«Ну и хватит пока, это чрезвычайная ситуация. При ЧП мы можем ограничиваться вот таким доступом к продуктам. Это же вынужденная мера, не просто так. Таковы эпидемиологические правила, они обоснованы. Чем меньше посторонних контактов, тем меньше возможности людям заболеть коронавирусом», - сказал он.

Вместе с тем врач предостерег власти Москвы от введения подобных мер.

«Другое дело, что если в Москве так сделать, то город вымрет и всё. Всё остановится вообще, может даже и связь. Поэтому такие меры и не вводят в городах-миллионниках», - отметил Карабиненко.

На прошлой неделе мэр Москвы Сергей Собянин ввел ограничения в столице. До 15 января бары, клубы и караоке не будут работать по ночам, а число зрителей в театрах и кинотеатрах снизили до 25% от общей вместимости зала. Кроме того, студенты переходят на дистанционный режим обучения. Градоначальник предупредил, что возможность введения новых ограничений власти рассмотрят через две недели.

Между тем, вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев в эфире НСН раскритиковал действия столичных властей, заявив, что введённых ограничений недостаточно. Он призвал ввести полный карантин, так как санитарные нормы не соблюдаются.

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ФОТО: flickr/.Martin.
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