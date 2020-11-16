«Город вымрет». Врач объяснил, почему в Москве нельзя закрывать ТЦ

«Ну и хватит пока, это чрезвычайная ситуация. При ЧП мы можем ограничиваться вот таким доступом к продуктам. Это же вынужденная мера, не просто так. Таковы эпидемиологические правила, они обоснованы. Чем меньше посторонних контактов, тем меньше возможности людям заболеть коронавирусом», - сказал он.



Вместе с тем врач предостерег власти Москвы от введения подобных мер.



«Другое дело, что если в Москве так сделать, то город вымрет и всё. Всё остановится вообще, может даже и связь. Поэтому такие меры и не вводят в городах-миллионниках», - отметил Карабиненко.



На прошлой неделе мэр Москвы Сергей Собянин ввел ограничения в столице. До 15 января бары, клубы и караоке не будут работать по ночам, а число зрителей в театрах и кинотеатрах снизили до 25% от общей вместимости зала. Кроме того, студенты переходят на дистанционный режим обучения. Градоначальник предупредил, что возможность введения новых ограничений власти рассмотрят через две недели.



Между тем, вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев в эфире НСН раскритиковал действия столичных властей, заявив, что введённых ограничений недостаточно. Он призвал ввести полный карантин, так как санитарные нормы не соблюдаются.

