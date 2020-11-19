Иммунолог рассказал, как остановить рост смертности от COVID-19

«Пандемия остановится естественным путем, когда количество контактировавших с вирусом достигнет 60-70% населения региона, страны, континента, планеты. Любыми ограничительными мерами мы можем лишь затормозить этот процесс. Ограничения вводятся, когда возникает нехватка мест в больницах и растет количество погибших. Если же система здравоохранения справляется, то можно отпустить тормоза, тогда люди быстрее переболеют и пандемия прекратится. По этому пути идет Швеция, которую многие за это критикуют», - заявил ученый.



По его словам, федеральным и региональным властям следует прислушиваться к специалистам, а не торопиться вводить новые ограничения.



«Нужно работать мозгами, спрашивать специалистов. Например, мы готовы предложить систему раннего лечения на догоспитальном этапе, что резко уменьшит нагрузку на больницы и снизит число погибших. Власти должны прислушиваться к таким предложениям, все заинтересованы в том, чтобы пожилые не умирали. Нужно увеличивать количество тестов, выявлять зараженных, тут же диагностировать степень пораженности, легких лечить амбулаторно, но с индивидуальным подходом. Например, вышедшие на пенсию пожилые врачи могут применять свой опыт и лечить пациента по телефону, этого не надо бояться», - сказал Жемчугов.



Ранее против введения повторного карантина выступил и бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

Он заявил, что карантин лишь увеличил заболеваемость, так как медицинская помощь оказывалась несвоевременно. Вместе с тем «новое поколение россиян разорилось», а бюджет страны стал дефицитным, считает парламентарий. Он призвал не повторять действия за Европой, а «жить своим умом». Однако при этом Онищенко поддержал закрытие ночных заведений.

